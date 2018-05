Tranen bij sprookjesaanzoek: ‘Iedereen mag zichzelf zijn'

VideoVol verbazing kijkt Raymond van Bodegom (31) om zich heen als hij vanmiddag al zijn vrienden, familie en buren bij zijn woning in Spijkenisse ziet staan. Een ballon in de vorm van een zilveren ring verraadt stiekem waar het om gaat. Dan als een ware prins op het beige paard maakt de 38-jarige Nicolas Lowijs zijn entree. Aan het eind van de rode loper staat een emotionele Van Bodegom toe te kijken. Hij antwoordt volmondig ja als zijn partner hem ten huwelijk vraagt.

Het stel leerde elkaar anderhalf jaar geleden kennen via de dating-app Grindr. ,,Het wordt vaak gezien als iets negatiefs gezien als je daar afspraakjes mee maakt. Meerdere malen was de app namelijk in het nieuws vanwege homogeweld’’, legt Lowijs uit. ,,Wij willen laten zien dat het ook iets mooi kan opleveren.’’ En daarom willen ze een boodschap uitstralen naar andere homoseksuelen. ,,Iedereen mag zichzelf zijn, van wie je ook houdt.’’

Complimenten

De mannen hebben zelf nog nooit last gehad van negatieve uitlatingen over hun liefde. ,,We krijgen juist complimenten als we hand in hand lopen’’, zegt Lowijs trots. Zijn aanstaande vult hem aan: ,,Je moet het gewoon doen en je moet niet bang zijn. We willen een voorbeeld zijn voor andere stellen. Kijk waar het ons gebracht heeft.’’ Van Bodegom steekt vervolgens zijn ringvinger omhoog. ,,Wij gaan gewoon trouwen.’’

In het diepste geheim was Lowijs al maanden bezig het aanzoek te plannen. Zijn familie en vrienden zaten in het complot om alles perfect te laten verlopen. Sabine Buitendijk en Soraya Ubro, aarzelde geen moment toen Lowijs hen vroeg mee te helpen. ,,We kregen een heel plan toegestuurd’’, zegt Ubro lachend. ,,Maar we gunnen het ze zo. Het is heel bijzonder om zoiets mee te maken.’’

Speciaal voor het aanzoek is de stoep voor hun woning versierd met een rode loper en blauwe en rode ballonnen. Dat zijn namelijk de lievelingskleuren van het koppel. ,,Hij heeft het perfect geregeld’’, zegt een stralende Van Bodegom. Een trouwdatum hebben ze nog niet. ,,Ik heb wel al een idee in mijn hoofd, maar eerst even van dit moment genieten.’’

Volledig scherm © Videostill