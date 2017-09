Trots op onze 'metroheld'

De penning is voor mensen die iets bijzonders voor een medemens doen. ,,Dat zo'n jonge jongen op een riskant moment toch de verantwoordelijkheid neemt om andere te helpen is heel bijzonder'', zegt Salet. ,,De gemeente Nissewaard is trots op hem.''



Divano was op 16 juli voor het Rode Kruis onderweg naar een festival in Rotterdam. ,,Ik dacht nog dat het een saaie dag zou worden", vertelde hij gisteren zijn gehoor. ,,Wat pleistertjes plakken.''



Al op het metrostation zag hij twee ruziënde mannen staan. Een van hen was gewond en bloedde. Het duo stapte in, trapte tegen de deur en joeg passagiers de stuipen op het lijf. ,,Toen ik de angst in de ogen van anderen zag, wist ik dat ik in actie moest komen.'' Bang was hij niet. ,,Ik reageerde automatisch. Het was wel tricky dat ik geen hulp kreeg.''