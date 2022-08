Trotse ‘wielerbaas’ Bob Braber (81) neemt afscheid in Oostvoorne: ‘We zijn van klein naar groot gegaan’

,,Twee jaar lang is het niet doorgegaan, we hebben dit echt gemist.” Henk Werther en Lieneke Caspers zitten op de Stationsweg pal aan het parcours, waar het vrouwenpeloton langs dendert. Het stel uit Spijkenisse is speciaal voor de profronde naar Oostvoorne gekomen. ,,Ik heb veel gedaan in het wielrennen, maar helaas zelf nooit gefietst”, zegt Henk. Hij zit in een scootmobiel en geniet van het rondje om de kerk, dat in Oostvoorne meer een rondje om het plein is.