Trouwe bezorger AD neemt krant mee in zijn graf

Burgemees­ter Goe­ree-Overflak­kee maakt zich zorgen over de lange aanrijtij­den van de politie

18 juli In slechts twee van de drie noodgevallen is een agent binnen een kwartier ter plaatse, dat is de norm die de politie zichzelf heeft opgelegd. ,,We blijven sterk achter’’, zegt Grootenboer-Dubbelman, die de aanrijtijden regelmatig bespreekt met de politieleiding. ,,Wel realiseer ik mij dat de omvang van onze gemeente met 442 vierkante kilometer groot is en de rijafstand van west naar oost een uur is. Dat werkt in ons nadeel.’’