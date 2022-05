Trouwen? Dan ben je hier het goedkoopst uit

Onbegrip over verbod op wonen in voormalig hotel: ‘158 mensen worden op straat gezet’

Hellevoetsluis zit onder het gemiddelde tarief in ons land van 412,99 euro. Dat geldt ook voor Westvoorne dat op alle werkdagen 382,20 euro rekent. Brielle spant de kroon met 507 euro, Nissewaard zit daar net onder met 473 euro. Op Goeree-Overflakkee betalen stellen die in de echt willen worden verbonden 390 euro.

Duurste van het land

Volgens de trouwsite zijn de tarieven in drie jaar tijd zo’n 10 procent gestegen en juist nu vinden als gevolg van corona-uitstel veel huwelijken plaats. De duurste plaats in ons land is Utrecht waar bruidsparen 829 euro moeten neertellen. De goedkoopste gemeente om te trouwen is Noord-Beveland, waar de prijs slechts 155 euro is.



Wie even snel en kosteloos wil trouwen, kan op maandagochtend bij de gemeenten terecht.