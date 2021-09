Truus (97) was haar hele leven stuurvrouw op een binnenvaartschip: ‘Nog steeds ben ik flink pittig’

Rechtszaak tegen verdachte van reeks inbraken afgelast vanwege rommelig onderzoeks­dos­sier

1 september Het onderzoeksdossier rond een serie inbraken in het westen van Nederland is zo’n puinhoop dat voorlopig van een rechtszaak is afgezien. Een 21-jarige verdachte uit Vlaardingen die in voorarrest zat, mag nu thuis afwachten wanneer hij moet voorkomen. Omdat het ook nog eens druk is bij de rechtbanken kan dat nog maanden duren.