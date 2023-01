Twee bewoners D.C. Meesstraat in Spijkenisse overvallen in woning

Brandje in senioren­flat Spijkenis­se, bewoners 's nachts korte tijd uit woning gehaald vanwege rook

Meerdere woningen in een seniorenflat in Spijkenisse zijn vannacht door de brandweer ontruimd. Dat gebeurde nadat er in een naastgelegen woning brand was ontstaan en daarna sprake was van rookontwikkeling op de etage. Een man, vermoedelijk de bewoner, zou gewond zijn geraakt, maar de politie kan dat niet bevestigen.

31 december