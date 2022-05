Twee gewonden door steekpartij in Spijkenisse

Gewonde bij schietpar­tij Hoek van Holland, verdachte aangehou­den

In Hoek van Holland is in de nacht van woensdag op donderdag een man gewond geraakt door een schietpartij. Het incident gebeurde rond 00.35 uur op de Hoekse Hillweg, meldt de politie. Omstanders wisten de verdachte te overmeesteren, waarna de politie die kon aanhouden. Het vuurwapen is in beslag genomen.

2:11