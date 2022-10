Twee jongens (13 en 16) met grote messen op zak opgepakt

Na terreur door jeugdbende: ondergedo­ken Kevin (15) en gezin krijgen hulp in nieuwe woonplaats

De 15-jarige Kevin* die in Spijkenisse diverse keren met de dood werd bedreigd door een jeugdbende, krijgt in zijn nieuwe woonplaats gepaste psychische hulp. ,,We zijn daar heel dankbaar voor”, zegt zijn moeder Angela.

20 september