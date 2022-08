Twee leerlingen van CSG Willem van Oranje verliezen vader door drama Zuidzijde

Komende dagen hangt de vlag van beide locaties van CSG Willem van Oranje halfstok. De vader van twee leerlingen is omgekomen bij het drama in de buurtschap Zuidzijde. ,,We wensen de familie alle kracht toe om dit enorme verlies te dragen”, zegt rector Jeanette Warmels in een brief aan de ouders.