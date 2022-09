Twee tochten met praalwagens en lampionnen op één avond

Stichting Probaro houdt aan het eind van de zomer de lampionnenoptocht als afsluiting van het seizoen in Rockanje. Dit jaar is er geen thema. Lopers, fietsers, mensen met karren en wagens kunnen al hun ideeën uitwerken. Verschillende muziekkorpsen uit de regio begeleiden als vanouds de deelnemers. De optocht start om 20.15 uur bij woonzorgcomplex Stuifakkers en eindigt rond 22.00 uur bij het gemeentehuis. Inschrijven kan vanaf 18.45 uur in de hal van Stuifakkers.

Prijzen

Ook in Hellevoetsluis worden zaterdagavond de lampionnen aangestoken. Vanaf sporthal de ‘oude’ Eendraght vertrekt om 20.00 uur de 72ste lampionnenoptocht. Net als in Rockanje is er geen thema. Organisator Stichting Riet Ruijlof wil ‘alle deelnemers de vrije hand geven om de creativiteit te bevorderen’. Deelnemers kunnen zich vanaf 18.30 uur inschrijven. Zowel in Rockanje als Hellevoetsluis zijn er prijzen te winnen in de verschillende categorieën.