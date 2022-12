Twee verdachten van dumpen drugsafval in Ooltgensplaat gepakt

Teun (80) kwam letterlijk en figuurlijk met de tram naar Hellevoet­sluis

Stel dat er nooit een trammetje over de eilanden had gereden. Dan zou het leven van Teun Lageweg (80) er heel anders hebben uitgezien. Hij is zielsgelukkig dat die tram hem letterlijk en figuurlijk naar Hellevoetsluis bracht.

8 december