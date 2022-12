Tweede pakket met explosieve stof tot ontploffing gebracht in Spijkenisse

UPDATE | met videoDe EOD heeft het pakketje superexplosieve TATP, dat de politie donderdag vond in het appartement aan de Mizarstraat in Spijkenisse tot ontploffing gebracht. Uit voorzorg werden twaalf woningen ontruimd. Woensdag trof de politie de gevaarlijke stof ook al aan.

Een dag eerder moesten de bewoners van de veertien omliggende woningen op de eerste en de tweede verdieping om dezelfde reden ook al uit hun huis. Toen vond de politie 50 gram TATP in hetzelfde appartement. Ze konden pas terug nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de TATP op een grasveldje voor de flat had laten ontploffen.

Bekijk de video met de explosie van TATP voor de Mizarflat van gisteravond:

Onduidelijk hoeveel TATP er ligt

Het is niet duidelijk hoeveel TATP er dit keer is gevonden. ,,We zijn nog midden in het onderzoek”, aldus een woordvoerder van de politie. Ook is nog niet duidelijk waar de explosieven in het appartement verborgen waren en of er grondstoffen zoals aceton en waterstofperoxide in de woning aangetroffen zijn.

Een ooggetuige meldt dat de 33-jarige bewoner die de politie gisteren arresteerde donderdagmiddag rond 17:00 uur onder politiebegeleiding terug naar het appartement moest om duidelijk te maken op welke plekken nog meer naar springstoffen gezocht moest worden. ,,Ze zijn het appartement niet in gegaan. Hij moest van buitenaf door het raam plekken in de woning aanwijzen.”

Na tien minuten moest hij de politiebus weer in. Die reed hem terug naar de plek waar hij vast zit.

ATP ( tri-aceton-tri-peroxide) is een stof die zeer gevoelig is voor warmte, wrijving en beweging. Het is een mengsel van producten die iedereen gewoon bij de drogist kan kopen, zoals nagellakremover. Het wordt daarom een ‘huis-tuin-en-keukenexplosief’ genoemd. TATP wordt gebruikt door criminelen voor onder andere het laten ontploffen van pinautomaten. Terroristen plegen er aanslagen mee.

In Groningen ontplofte in mei 2020 400 gram TATP een portiekwoning waar ook nog eens 900 gram ammoniumnitraat lag. Daardoor vlogen de voor- en achtergevel eruit. Ook de binnenmuren sneuvelden. Vier woningen van de portiekflat werden onbewoonbaar verklaard.

Gebied om Mizarflat hermetisch afgesloten

Het gebied rondom de Mizarflat is hermetisch afgesloten. Alle straten eromheen zijn afgezet met politielinten. Zelfs bewoners die hun huis uit waren gegaan voor de TATP opnieuw werd aangetroffen, moesten uren buiten in de kou wachten.

Uiteindelijk besloot de politie dat bewoners van niet-ontruimde appartementen toch naar hun huis mochten lopen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Nissewaard waaronder Spijkenisse valt, vindt burgemeester Foort van Oosten ‘het heel naar dat dit in een woonwijk gebeurt’.

In het afgezette gebied lopen tientallen hulpverleners rond. In de buurt van de flat staan brandweerwagens, politiewagens en ambulances voor het geval er toch iets misgaat.

Gespecialiseerd personeel van de EOD dat de springstof uit het appartement in de Mizarflat moet halen, loopt rond in ‘maanpakken’ met helmen op. De bedoeling is dat het tweede pakketje met TATP ook ontploft in de zandberg die gisteravond op het grasveldje voor de flat is gestort.

Voetje voor voetje met pakketje springstof in handen

Op video’s is te zien dat een medewerker van de EOD voetje voor voetje naar de zandberg loopt, het pakje met 50 gram TATP in de berg legt waarna een ander er met een schop zand op stort. Daarna loopt de EOD’er weg en wordt het pakje tot ontploffing gebracht. Dat leidde tot hoog opstuivend zand en grote rookwolken.

Anders dan woensdagmiddag zijn de bewoners van de twaalf ontruimde appartementen op de eerste en tweede etage van de Mizarflat die vlakbij de woning waarin de TATP ligt niet opgevangen. Ze moeten de dag zien door te brengen bij vrienden, familie of kennissen.

Woensdag brachten de bewoners van de toen veertien ontruimde appartementen de middag en avond door op de twaalfde etage van de 55+-flat die haaks op de laagbouw van de Mizarflat staat. Daar is een recreatieruimte. Mogelijk gaan ze daar vanavond ook weer naar toe.

Flat met lege appartementen en schimmel op de ramen

De 50 jaar oude Mizarflat staat op de nominatie voor de sloop. Er staan woningen leeg en op sommige ramen zit schimmel. Volgens bewoners is de politie er vaak aanwezig om de orde te handhaven.

De politie ontdekte woensdagmiddag dat er een half ons TATP in het appartement op de eerste etage in de Mizarflat lag na een melding dat er een man bedreigd werd met een vuurwapen. De agenten arresteerden de 32-jarige en 33-jarige bewoners op verdenking daarvan. Bij doorzoeking van de woning vond de politie een mogelijk vuurwapen.

,,Het onderzoek naar dat vuurwapengelijkende voorwerp is nog niet afgerond”, zei de politie donderdagmiddag.

‘Bedreigde man was zorgverlener’

De man die in het appartement met een vuurwapen bedreigd zou zijn is een 38-jarige Spijkenisser. Hij kwam volgens omwonenden zorg verlenen aan de gearresteerde 32-jarige bewoonster van het appartement. Volgens buren zat ze in een rolstoel. Deze stond woensdagmiddag nog op de galerij voor de deur van het appartement.

