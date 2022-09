Twijfels bij bomenkap in Spijkenisse: ‘Je maakt mij niet wijs dat al die bomen ziek zijn’

Voetbal Totaal Poortugaal gelukkig­ste in ‘bruggen­der­by’ en primeur voor TOGB: lees hier alles over het amateur­voet­bal

In de eerste derby in de vierde divisie A was Spijkenisse zaterdag beter, maar Poortugaal won. Vandaag viel vooral TOGB op met de eerste zege in de derde divisie ooit. Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

4 september