Uitgesproken docent krijgt ook in hoger beroep gelijk: ze is onterecht ontslagen

Eerste patiënt met coronavi­rus in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland

10:09 In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland is voor het eerst het coronavirus (COVID-19) bij een patiënt vastgesteld. De patiënt werd gisteren opgenomen in het ziekenhuis met luchtwegklachten. Andere patiënten die in contact met deze persoon kwamen, zijn hierover geïnformeerd.