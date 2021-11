Uitstapje in natuur komt kajakker en kitesurfer duur te staan: boete van honderden euro’s

Voetbalmid­dag eindigt in nachtmer­rie voor scheids­rech­ter Pieter (55): ‘Mijn belager was heel groot’

Hem zou het nooit overkomen. Dat was de rotsvaste overtuiging van Pieter Verwijs. Maar het overkwam de scheidsrechter uit de Rotterdamse regio wél. Op zaterdag 6 oktober werd Verwijs in Den Haag na de amateurvoetbalwedstrijd tussen HDV en Haagse Hout op weg naar zijn auto aangevallen. Van achteren. Hij is zo hard geslagen en geschopt dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest. Nog altijd aangeslagen doet hij zijn verhaal.

