Under the Bridge wil na succes nationaal festival worden: ‘We hebben ons op de kaart gezet’

Het Under the Bridge Festival in Spijkenisse wil nog groter worden. Na het succes van afgelopen zaterdag wil organisator Ryan Lalay een evenement voor acht- tot negenduizend bezoekers.

,,Dan tel je in Nederland echt mee en ben je een nationaal festival. We hebben zaterdag Under the Bridge op de kaart gezet. Daarom hoop ik dat we kunnen doorgroeien”, is de Hoogvlieter hoopvol.

Zaterdag waren er al aanzienlijk meer toeschouwers als bij de eerste editie in 2019. Tegenover de vierduizend bij het debuut waren het er nu, na twee coronajaren, zesduizend. Met een apart housepodium op het gravelveld bij de Spijkenisse Scouts konden de bezoekers kiezen uit deze stage of het hoofdpodium op het grasveld met vooral urban artiesten. ,,Je merkte aan onze line-up al dat het opviel in het land. Vijftig procent van de bezoekers kwam van buiten onze regio; er waren zelfs mensen uit Zwolle, Amersfoort en Amsterdam. We hebben ons dus op de kaart gezet”, zegt Lalay tevreden.

Quote Meiden uit Den Haag zeiden: dat is een mooie line-up, daar willen we naar toe Ryan Lalay, organisator

Hij kreeg dat bevestigd van enkele meiden uit Den Haag. ,,Ik vroeg ze: Hoe kom je bij ons? Ze vertelden dat ze de festivalagenda hadden bekeken, de line-up met Lafuente, Biggi en Vato Gonzalez zagen en zeiden: ‘Die willen we zien. Dat is een klein uurtje rijden, daar gaan we naartoe’.”

Jongeren

De uitbreiding op het terrein is volgens Lalay te vinden op het hondentrainveld. ,,Daar zouden we bijvoorbeeld een technopodium kunnen neerzetten. Dat zou mooi zijn, want onze doelgroep was nu 25 tot 50 jaar, maar we misten nog de groep van 18 tot 25 jaar. Die kun je dan ook wat bieden.”

De organisator heeft al met wethouder Chris Hottentot rondgelopen op het terrein en hem verteld over de uitbreidingsplannen. ,,Hij wil daarin meedenken. Ik voorzie geen problemen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.