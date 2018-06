Unieke mammoeten in Historyland

Agressieve raaf jaagt op wandelaars in het park

15:48 Een agressieve grote zwarte raaf in park Waterland Zuidrand in Spijkenisse zorgt voor de nodige onrust. Buurtbewoonster Marjan Heinen was haar honden aan het uitlaten toen het beest rakelings langs haar hoofd vloog. ,,De eerste keer dacht ik nog dat het een ongeluk was. Maar toen ik het weer op me af zag komen, wist ik dat het foute boel was.’’