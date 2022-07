Unieke nieuwbouw voor hospice Calando: ‘Ook voor mensen met dementie en andere gedragsproblemen’

Calando is nu gevestigd in een woonwijk in Dirksland. Mensen met dementie of andere gedragsproblemen, die daarbij die palliatieve zorg nodig hebben, kunnen hier niet terecht. Daar gaat het nieuwe onderkomen aan de Johannispolderseweg in Middelharnis verandering in brengen. Van de twaalf plaatsen die er komen, zijn er vier beschikbaar voor doelgroep-zorg. ,,Het zijn eigenlijk twee hospices onder één dak. Eén voor bewoners met gedragsproblemen en één voor reguliere bewoners. Die twee gedeelten zijn fysiek van elkaar gescheiden’’, zegt John Kremers (raad van bestuur van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland).