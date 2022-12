Vader Arie boos over fouilleren van zijn dochter (13): ‘Ze voelt zich aangerand’

Daklozen hoeven nacht niet in kou door te brengen, extra slaapplek­ken ingericht: ‘Ze weten ons goed te vinden’

Daklozen die doorgaans een slaapplaats zoeken in struiken, onder een brug of viaduct, in een portiek of op een beschutte plek in een parkeergarage, hoeven de nacht niet bibberend van de kou door te brengen. In Rotterdam en omliggende steden is nu de winterkouderegeling van kracht. De nachtopvang waar ze terecht kunnen voor een bed, een warme maaltijd en ontbijt heeft extra plekken ingericht om aan de vraag te kunnen voldoen.

