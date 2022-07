Vader die Brielse dochter misbruikte gaat in cassatie tegen celstraf

Een 78-jarige Emmenaar gaat in cassatie tegen de vijf jaar cel die hem in hoger beroep is opgelegd voor het misbruiken van zijn dochter in Brielle. Dat gebeurde volgens haar tussen haar vierde en twintigste jaar, hoewel de man zegt dat het korter is geweest.