‘Veel te duur en te groot’, maar het nieuwe gemeentehuis bleek juist te klein

Veel raadsleden stonden op de achterste benen, zo blijkt uit het boek Van Weilanden naar Woonwijken, Voorne-Putten 1945-1975. De reden voor hun kritiek? Ze vonden het nieuwe gemeentehuis, zoals dat was gepland op het Julianaplein in Spijkenisse, veel te groot van opzet en onverantwoord duur in tijd van financiële krapte die er heerste. Ze vonden het een prestigeproject te worden dat symbool stond voor het moderne Spijkenisse. Het was allemaal even wennen voor de stad die snel in omvang groeide.