Veelbesproken pontje tussen Rozenburg en Maassluis opnieuw uit de vaart

Corrie organi­seert lotgenoten­avond voor borstkan­ker­pa­tiën­ten: ‘Praatje kan groot verschil maken’

Het was alsof de grond onder haar voeten wegzakte. 44 was ze, Corrie Koole uit Brielle, toen ze te horen kreeg dat ze een agressieve vorm van borstkanker had. Ondanks dat ze genas, draagt Koole het verhaal van haar ziekte achttien jaar later nog altijd met zich mee. Ze zet zich intensief in voor mensen die nu borstkanker hebben of daar ooit mee te maken hebben gehad.

3 oktober