Verbazing en bezorgdheid over gasboringen in Spijkenisse

,,Boringen? Ik weet van niets’’, zegt Joke de Reus stomverbaasd. ,,Daar ben ik niet voor. Laat ze maar ergens anders boren. Ik heb een eigen huis. Dadelijk krijg je hier dezelfde situatie als in Groningen. Het zou je maar gebeuren. Dan krijg je straks je huis niet verkocht’’, zegt ze bezorgd.



Bewoonster Monique Boshart schrikt. ,,We hebben geen brief gehad, niks. Dat zou je wel verwachten, het is hier in de buurt. Ik denk dat de meeste mensen hier er niets van weten. Ik heb er wel iets over gelezen ergens, maar niet wetende dat het hier achter is.’’



Ook andere bewoners op straat reageren verbaasd en bezorgd als ze het nieuws horen. ,,Je krijgt sowieso weinig informatie van de gemeente.’’



Slechts een enkeling maakt zich geen zorgen. ,,Ik woon mijn hele leven in Spijkenisse en naar mijn weten is er nooit wat gebeurt'', zegt Leo Westmaas. ,,Volgens mij wordt hier al ruim 10 jaar geboord. Er zijn veel locaties in Nederland waar ze boren, en waar ze er geen last van hebben’’, weet hij. Hij denkt wel te weten waarom omwonenden niet uitgebreid zijn geïnformeerd. ,,Ik denk dat ze bang zijn voor paniek.’’