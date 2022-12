Verdachte die man bedreigde en het uiterst explosieve TATP in huis had blijft langer vast

De 33-jarige man uit Spijkenisse die verdacht wordt van bedreiging met een vuurwapen moet op last van de rechter-commissaris twee weken langer vastzitten. Bij een huiszoeking werd bij hem en zijn 32-jarige vriendin ook de uiterst explosieve stof TATP aangetroffen. De vriendin is onder strenge voorwaarden wel vrijgelaten.

De politie hield zes dagen geleden een 33-jarige man uit Spijkenisse aan op verdenking van het bedreigen van een 38-jarige man met een vuurwapen. In de woning van de verdachte aan de Mizarstraat werd de explosieve stof TATP aangetroffen.

TATP (tri-aceton-tri-peroxide) is een stof die zeer gevoelig is voor warmte, wrijving en beweging. Het is een mengsel van producten die iedereen gewoon bij de drogist kan kopen, zoals nagellakremover. Het wordt gebruikt door criminelen voor onder andere het laten ontploffen van pinautomaten. Terroristen plegen er aanslagen mee.

Zorgverlenen

De man die in het appartement met een vuurwapen bedreigd zou zijn is een 38-jarige Spijkenisser. Hij kwam volgens omwonenden zorg verlenen aan de 32-jarige bewoonster van het appartement. Volgens buren zat ze in een rolstoel. Deze stond woensdagmiddag nog op de galerij voor de deur van het appartement.

De politie ontdekte later dat er een half ons TATP in het appartement op de eerste etage in de Mizarflat lag. Bij doorzoeking van de woning vond de politie een mogelijk vuurwapen. De 33-jarige man en zijn 32-jarige vriendin werden daarop aangehouden.

