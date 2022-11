Verdachte van moord op Danny (41) in Zuidland blijft nog in cel

De verdachte van de moord op de 41-jarige Danny in Zuidland blijft nog minstens twee weken vastzitten. De 35-jarige man uit het Limburgse Weert crashte kort na de fatale schoten op de A15 ter hoogte van de Europoort. Naast hem in de zilvergrijze Peugeot lag een vuurwapen.

De verdachte zit in beperkingen, dit betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag spreken. Over een mogelijk motief laat het OM nog niets los.

Het slachtoffer werd verleden jaar gearresteerd in een groot onderzoek naar synthetische drugs, waarbij het OM hem linkte aan een drugslab in ingegraven containers in Montfoort waar crystal meth werd gemaakt. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie.

Dubbele gevoelens buren

Na enkele maanden kwam Danny weer vrij. Het proces tegen hem en zijn medeverdachten start op 5 december, maar de Slandenaar zal hier dus niet meer bij zijn. Of in deze strafzaak het motief ligt voor de moord op de parkeerplaats bij zijn huis is de vraag.

Buren bleken na zijn dood dubbele gevoelens te hebben. Buurtbewoners waren geschrokken van de brutale aanslag in hun nieuwbouwwijk in Zuidland, waar nooit moorden worden gepleegd. Ook waren ze geraakt dat kleine kinderen zonder vader moeten opgroeien. Tegelijkertijd weten zij ook dat hij maandenlang in de gevangenis zat vanwege een drugszaak.

