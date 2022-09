Verdachten babbeltruc na wilde achtervolging aangehouden

De verdachten waren in eerste instantie van plan om met de pinpas inkopen te doen bij electronicawinkel BCC. Maar toen een oplettende werknemer merkte dat er iets niet in de haak was, vertrokken ze. De gealarmeerde politie kwam de verdachten, die per auto waren vertrokken, snel op het spoor. Het mondde uit in een wilde achtervolging waarbij de verdachten met 80 kilometer per uur door een woonwijk in Spijkenisse scheurden. De politie stuurde meerdere eenheden ter versterking.