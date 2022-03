Verkiezingsdag op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee: ‘Ik stem voor een betere wereld’





Inwoners van Nissewaard, Goeree-Overflakkee en Rozenburg stemmen woensdag voor een nieuwe gemeente- of dorpsraad. In Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne is dat pas in november, voor de fusiegemeente Voorne aan Zee. Op verkiezingspad op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, over wonen, windmolens en een betere wereld.