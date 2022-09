Vermiste Hellevoeter dood gevonden, paviljoen Breezze sluit dag deuren

De man vertrok is zaterdagmiddag van het festival Legends of Rock bij paviljoen Breezze in Brielle en was sindsdien spoorloos. Zijn lichaam is dinsdag in de buurt van het terrein door de politie gevonden. ‘We zijn intens verdrietig en leven mee met de familie en alle dierbaren. Morgen sluiten we de deuren om de familie en dierbaren hier de gelegenheid te geven samen afscheid te nemen’, schrijft de leiding van het paviljoen in een verklaring.