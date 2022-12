Verrassende coalitie Voorne aan Zee op komst, vier partijen in gesprek: ‘Akkoord in grote lijnen’

Ondanks dat het nieuws maandagmiddag al uitlekte, blijft die coalitie een verrassing. Een combinatie tussen IBV en VVD lag voor de hand, maar de toevoeging van lokalo Partij Voorne aan Zee en BVNL komt voor velen toch onverwacht. Ze werden in eerste instantie niet genoemd als voor de hand liggende coalitiepartners. BVNL is een uitgesproken protestpartij.

De vier partijen zijn samen goed voor 22 van de in totaal 35 zetels in de gemeenteraad van de fusiegemeente. Het is de bedoeling dat elk van de partijen tenminste één wethouder zal leveren.

Spoon maakte de prille verliefdheid tussen de partijen maandagavond zelf bekend, kort nadat hij alle fractievoorzitters van de tien partijen had ingelicht. ,,In grote lijnen hebben we een akkoord, maar voor de details moeten we nog om tafel’’, vertelt Spoon. ,,Als alles volgens plan verloopt, weten we aankomend weekend wie er wethouder wordt en hoe de portefeuilleverdeling zal zijn.’’