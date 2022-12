Vertrekkende Peter de Jong is trots op Westvoorne: de saamhorigheid is zo groot

Jongen op fiets zwaarge­wond na aanrijding met lijnbus in Dirksland

Een jongen op een fiets is dinsdagavond even na 18.00 uur zwaargewond geraakt nadat hij was aangereden door een lijnbus op de Stationsweg in Dirksland. Een traumahelikopter heeft het minderjarige slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

6 december