Verweij breekt met PVV, maar blijft in raad: ‘Harde lijn past niet bij mij’

Democratisch gehalte

Dat woensdagavond Frank van Boven ( die 261 stemmen kreeg) in een overleg van de PVV-fractie als nieuwe voorzitter is gekozen, is voor Verweij een bewijs dat het democratisch gehalte binnen de partij niet klopt. De PVV bracht donderdag naar buiten dat Verweij aanblijft als fractielid. Kort daarna meldde ze zelf dat ze alleen verder wil of aansluit bij een andere partij. Verweij was woensdagavond niet bij de installatie van de raadsleden, omdat ze corona heeft. Haar installatie is in de raadsvergadering van volgende maand.