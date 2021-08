Veteraan Roy (35) vreest voor lot Afghanen: ‘Ik krijg de verschrikkelijkste filmpjes doorgestuurd’

Schuur Zuidland in brand door onkruid­bran­der

6 augustus In een schuur aan de Raadhuisstraat in Zuidland is vrijdagmiddag rond 15.45 uur brand ontstaan. Een onkruidbrander was bezig om onkruid weg te branden, maar kwam mogelijk te dicht bij een rand, waardoor een oude houten deur van een schuur in brand vloog.