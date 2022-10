Vier supersonische camera’s leggen straks geweldsincidenten bij metrostation vast

Het gaat om panoramacamera’s die, in tegenstelling tot standaard beveiligingscamera’s, een groter gebied in de gaten kunnen houden en intussen details in beeld brengen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als er bij een steekpartij een mes wordt weggegooid.

Burgemeester Foort van Oosten van de gemeente Nissewaard zegt dat hij al een tijd aandringt op het ophangen van camera’s bij het metrostation. Daar was in november 2019 het begin van een reeks steekpartijen in de stad. Een 14-jarige jongen werd in de hal in zijn buik gestoken en raakte zwaargewond. De dader, een 13-jarige jongen, werd achter gesloten deuren veroordeeld. Drie maanden later was het opnieuw raak. Een 17-jarige Spijkenisser werd gestoken bij een beroving. Na nog enkele steekpartijen kreeg de burgemeester toestemming preventief fouilleren in te voeren. Dat is onlangs met een half jaar verlengd.