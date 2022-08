Vier uur lang moest een verlamde man wachten op een speciale taxi: hoe kon dat gebeuren?

In- en uitchecken met betaalpas nu mogelijk in EBS-bus­sen op Voor­ne-Put­ten

Reizigers in de regio Voorne-Putten en Rozenburg die met de bussen van EBS mee willen, kunnen vanaf vandaag tóch inchecken als ze hun ov-chipkaart niet bij zich hebben. De vervoerder introduceert namelijk het in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard.

29 juli