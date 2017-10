‘Vieze mannen’ bij hockeyclub blijken lichtmastbewonderaars

Hellevoetse Vesting wordt volgend jaar een stuk levendiger

19 oktober De Vesting in Hellevoetsluis wordt volgend jaar een stuk levendiger. Zo wordt de historische Affuitenloods momenteel klaargemaakt voor meerdere ondernemers en horeca. Verder is de gemeente bezig met het ontmantelen van het voormalige bezoekerscentrum in de Oude Veste, zodat ook dit monumentale pand in de verkoop kan. Mogelijk komt daar een nieuwe horecavoorziening.