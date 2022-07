Vissen op een lekkere zomerdag? Het dorp liep er voor uit

Nieuw raadhuis moest Oudenhoorn­se ambachts­lie­den uit de armoede trekken

Onvoltooid Verleden De economische crisis in de jaren dertig was ook zeker voelbaar op de eilanden. Mensen waren arm, zagen hun spaargeld verdampen en werklieden zagen het werk opdrogen. Om mensen maar aan het werk te houden, werden zelfs werkgelegenheidsprojecten opgezet. Zoals de bouw van het raadhuis in Oudenhoorn.

10 januari