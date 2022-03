VKGO en SGP nek-aan-nek in spannende uitslagenavond op Goeree-Overflakkee

Dat maakte burgemeester Ada Grootenboer even voor 22.45 uur bekend bij de uitslagenavond in Sommelsdijk. Vitale Kernen-lijsttrekker Johan de Vos wilde echter nog niet uitgebreid reageren op die voorlopige uitslag. ,,Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is’’, stelde hij. De lokale partij zou dan zeven van de 31 zetels krijgen, eentje meer dan de SGP. Bij een prognose eerder op de avond gingen de partijen precíés gelijk op: allebei kwamen ze uit op 1790 stemmen.

Comeback van D66

Dit jaar doen er negen partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Goeree-Overflakkee. D66 keerde na jaren van afwezigheid weer terug in de Flakkeese gemeentepolitiek en komt uit op een zetel. ,,Als dat zo is, zijn we daar supertrots op. Met een klein campagneteam hebben we dat dan voor elkaar geknokt’’, zei lijsttrekker Jeffrey Verlegh.