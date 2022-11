Vlaardingse (32) omgekomen bij verkeersongeluk op Brouwersdam

Het ongeluk gebeurde rond 07.25 uur. Twee personenauto’s kwamen met elkaar in botsing op de doorgaande weg. Een traumahelikopter en de brandweer werden opgeroepen om hulp te verlenen bij de ernstige aanrijding. Toen bleek dat het zwaargewonde slachtoffer al was overleden, is de helikopter niet meer ingezet. Het andere 27-jarige slachtoffer is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeval. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.