Vlak voordat brug opent, toch doorrijden? Brugwachters schrikken zich rot van slagboomrammers

Vrouw moet noodstop maken op de Spijkenis­ser­brug: 'Opeens daalden de slagbomen'

Een 46-jarige vrouw uit Simonshaven heeft door een noodstop te maken kunnen voorkomen dat ze tegen de slagbomen op de Spijkenisserbrug reed. ,,Opeens gingen de alarmbellen af en bijna tegelijkertijd kwamen de slagbomen naar beneden'', vertelt ze. Als ze niet zo hard had geremd, was de bestuurster naar eigen zeggen op de slagbomen gebotst, . ,,Een geluk was dat ik niet hard reed.''

10 augustus