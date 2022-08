Vlammenzee in duingebied bij Ouddorp geblust

update/met videoDe brand in het duingebied bij de Brouwersdam aan de zuidrand van Ouddorp is geblust. Rond 02.00 uur was het vuur gedoofd en konden de laatste blusvoertuigen terug naar de kazerne.

Rond de 150 brandweerlieden rukten uit om de brand te bestrijden. De brandweer zette alles op alles om te voorkomen dat het vuur verder uitbreidde naar het vakantiepark en het RTM museum Ouddorp, waar onder meer locomotieven en rijtuigen staan. Er kon uiteindelijk niet voorkomen worden dat twee wagons in brand vlogen.

Het nabijgelegen vakantiepark op De Eco Punt moest gedeeltelijk ontruimd worden. De gasten werden opgevangen in de sporthal aan de Dorpstienden in Ouddorp, maar konden dinsdag in het begin van de avond terug naar het park.

Volledig scherm Twee wagons bij het RTM museum in Ouddorp zijn in brand gevlogen. © MediaTV

62.500 liter water

De hulpdiensten schaalden op naar ‘zeer grote brand’. De opschaling was nodig, vanwege de droogte en het risico op uitbreiding van de vlammen. ,,Het probleem is dat je genoeg water nodig hebt om te blussen en dat is soms moeilijk verkrijgbaar in de omgeving’’, verklaart een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Om genoeg bluswater te krijgen, waren vier dompelpompen van de brandweer gealarmeerd. Deze pompen leveren 7000 liter water per minuut, aldus de VRR. Ook een blushelikopter van de luchtmacht vloog boven het gebied om te assisteren. Onder de helikoper is een waterzak gehangen die werd gevuld met water uit het Grevelingenmeer. De inzet van de blushelikopter, waarbij zo’n 62.500 liter water is gedropt, was succesvol: een groot gedeelte van de brand is hierdoor geblust.

Om de laatste vlammen te blussen, kreeg de brandweer assistentie van het Handcrewteam uit Twente. Dit team is gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding vanaf de grond en hielp bij de laatste bluswerkzaamheden. Nadat de brand geblust was, was de brandweer nog uren bezig het gebied te controleren op brandresten.

Volledig scherm De schade na de grote brand in het duingebied nabij de Brouwersdam. © ANP

Provinciale weg

Volgens de woordvoerder is de brand ontdekt bij de provinciale weg N57. De weg was voor langere tijd afgesloten tussen Port Zélande en Ouddorp, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Ook andere wegen rondom het natuurgebied moesten tijdelijk dicht. ,,Er was een aantal wagens ter plaatse met heel grote slangen, waarmee ze water naar het natuurgebied haalden’’, vertelt de woordvoerder. ,,Die slangen lagen dan over de wegen, waardoor ze dicht moesten.’’

De droogte kan een mogelijke oorzaak zijn van de brand, aldus de woordvoerder van de VRR. ,,Zeker met dit weer zijn we extra alert, met de droogte en felle zon. Dan kan een stukje glas van afval al brand veroorzaken.’’ De brandweer heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor brandstichting.

Volledig scherm Een helikopter van Defensie helpt bij het blussen van de brand. © MediaTV

Volledig scherm De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. © MediaTV

Volledig scherm Vlammen in de duinen. © Mediatv

Volledig scherm Vanwege de grote brand in de duinen bij Ouddorp moest een vakantiepark gedeeltelijk worden ontruimd. © MediaTV

Volledig scherm De brandweer is ter plaatse. © MediaTV

Volledig scherm In de duinen bij Ouddorp, niet lang na het ontdekken van de brand. © AD

