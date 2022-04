Vlissingen bevrijdde zich 450 jaar geleden van de Spanjaarden, maar de helden werden vergeten

Coronatest­lo­ca­tie verhuist van Middelhar­nis naar Stellendam

Nadat de coronatestlocatie in Middelharnis afgelopen weekend de deuren sloot, zit Goeree-Overflakkee zonder testplek. Gelukkig is dat niet voor lang: woensdag 6 april opent een nieuwe testlocatie in Stellendam.

31 maart