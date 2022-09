Vluchtelingen krijgen jaar onderdak op vroegere tennisbanen in Zuidland

72 vluchtelingen krijgen een jaar onderdak op de vroegere tennisbanen aan de Molendijk in Zuidland. De omwonenden zijn per brief door de gemeente Nissewaard ingelicht.

De bedoeling is dat de vluchtelingen uit Oekraïne eind oktober hun intrek nemen in de achttien woonunits die op de gravelvelden worden geplaatst. Vrijdag waren nutsbedrijven bezig met het maken van sleuven om kabels en leidingen onder het terrein te leggen.

In zijn brief schrijft burgemeester Foort van Oosten aan de bewoners dat hij in totaal vijftig woonunits voor vluchtelingen uit het door oorlog getroffen land wil neerzetten in Nissewaard. De andere komen in Spijkenisse en Heenvliet. In die eerste plaats vangt de gemeente al 189 Oekraïners op, deels in flexwoningen.

Quote Als er na een jaar maar geen andere vluchtelin­gen in komen Omwonende

Vorige week wilde Van Oosten nog niet zeggen waar de tijdelijke woningen voor vluchtelingen zouden komen in Zuidland, omdat hij eerst de buurt wilde inlichten. Omwonenden lieten gisteren desgevraagd weten dat ze kunnen leven met de komst van Oekraïners. ,,Als er daarna maar geen andere vluchtelingen in komen”, zegt een bewoner van de Molendijk. Een ander zegt de opvang van Oekraïners ‘prima’ te vinden, ‘maar ik ben tegen het daar plaatsen van Noord-Afrikaanse mannen’. Dat gevoel wordt breder gedragen. De reden die meerdere malen werd genoemd is dat bewoners bang zijn dat vrouwen en kinderen in het naastgelegen zwembad worden lastiggevallen.

Plekken bekeken

De precieze plekken in Heenvliet en Spijkenisse waar de burgemeester de resterende 32 woonunits wil neerzetten zijn nog niet bekend, meldde hij recent aan de gemeenteraad. In Heenvliet worden nog plekken bekeken, in Spijkenisse zijn al opvangruimtes gemaakt op het terrein van het ziekenhuis en in een kantoorgebouw, maar is nog geen extra locatie aangewezen.

Vluchtelingenwerk zorgt voor de begeleiding van de nieuwe groepen Oekraïners zodra ze hun opwachting maken.

