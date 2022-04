Voetballertjes trainen weer met profvoetballers: derde editie Voetbal Academy Nissewaard

Voetballertjes kunnen zich in de eerste week van de zomervakantie weer lekker in het zweet werken. Ze leren dan de kneepjes van het vak van profvoetballers.

Het is alweer de derde editie van de Voetbal Academy Nissewaard op het complex van VV Spijkenisse. De organisatie is, net als voorgaande jaren, in handen van voetballer Robbert de Vos (voormalig eredivisiespeler FC Emmen), trainer Tom den Boer en eredivisiespeler Sven Mijnans (Sparta). ,,Er wordt te weinig gedaan voor de jeugd in Spijkenisse. We proberen wél wat voor ze te doen’’, benadrukt De Vos.

The Panna King

Het voetbalkamp is van maandag 11 tot en met woensdag 13 juli. In de ochtend verbeteren de kids in het tenue van de academy hun techniek. Tussendoor krijgen de voetballertjes een lunch. In de middag passen ze de geleerde technieken toe. Voorop staat het maken van plezier met elkaar. ,,Er is onderling respect tussen de groten en de kleintjes’’, geeft De Vos aan. Hij heeft in zijn jeugd meegedaan aan het voetbalkamp van Ben Wijnstekers. ,,Ik bewaar daar mooie herinneringen aan.’’

Ook komen er alle drie de dagen weer bekende voetballers langs. Zo is organisator Mijnans uiteraard van de partij, net als andere Sparta-spelers. Een straatvoetballer komt ook uitleg geven en spelen. Vorig jaar mochten de voetballertjes in een man-tot-mangevecht tegen The Panna King, Jeand Doest, proberen te scoren. Een mooie gelegenheid om handtekeningen te scoren.

Meisjes

In totaal kunnen honderd voetballertjes in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar, zowel jongens als meisjes, naar de Voetbal Academy Nissewaard. Het driedaagse voetbalkamp (zonder overnachtingen) kost 125 euro. ,,De afgelopen keren was het zo’n succes. De aanmeldingen stromen binnen. Het gaat van mond-tot-mond. Voetballertjes nemen nu hun vrienden mee’’, weet De Vos.

