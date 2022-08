Volop keus voor wie op Voorne-Putten naar theater wil (al zijn sommige shows al bijna uitverkocht)

gouden pollepel Zowel de bediening als het eten laten bij Kade17 nogal te wensen over

Eerst zaten er de Beren, nu is er Kade17. Van een afstandje ziet het restaurant er poep-chique uit, maar oi oi oi wat een ellende is het binnen. Huilen met de pet op. En ook nog in alle opzichten.

12 augustus