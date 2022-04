Voor Snollebollekes wordt de tent extra goed vastgezet: ‘Als Rockanje losgaat, voel je de vloer trillen’

In de spiegel Horeca-ondernemer Olivier: ‘Ik heb drie weken lang elke dag mensen moeten ontslaan’

In De Spiegel vertellen mensen in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag Rotterdammer Olivier van Hoey Smith, horeca-ondernemer en eigenaar van zaken als Beurs en Thalia. Over zijn achternaam, verliefd zijn en dagelijks mensen moeten ontslaan.

21 december