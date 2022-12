Voorne aan Zee verrast met BVNL in beoogde coalitie, lijsttrekker (24) kandidaat voor wethouderspost

Politieke partij Belang van Nederland (BVNL), de club van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, lijkt op weg om na Edam/Volendam weer in een gemeentelijk college te komen. BVNL is samen met lokale partijen Inwonersbelang Voorne (IBV) en Partij Voorne aan Zee en de VVD in beeld om de coalitie in de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee te gaan vormen.

BVNL is ‘superenthousiast’ dat het mag meedoen in het bestuur van Voorne aan Zee, de gemeente die op 1 januari 2023 ontstaat uit het samengaan van Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne. Dat heeft partijleider Wybren van Haga via zijn woordvoerder Richard de Mos laten weten.

Maar hij voegt eraan toe: ,,We zijn er nog niet. Er moet nog onderhandeld worden om genoeg punten van BVNL in het coalitieakkoord te krijgen. Het moet ook voor onze kiezers herkenbaar zijn.’’ De Mos zegt te verwachten dat de vier partijen eruit komen. ,,We kunnen aan deze rechtse coalitie een klassiek-liberaal tintje toevoegen.’’

Jonge lijsttrekker als wethouderskandidaat

Aan BVNL-lijsttrekker Melissa de Rijke (24) is gevraagd of zij wethouder in Voorne aan Zee wil worden. ,,Zij heeft het in overweging. Ze kan het zeker, heeft dat in de lijsttrekkersdebatten laten zien, maar we wachten op haar antwoord. En anders hebben we genoeg andere mensen die het kunnen’’, verzekert De Mos.

Rien Kap, leider van verkiezingswinnaar IBV, pleit voor zeven wethouders in de gemeente die straks 73.000 inwoners telt. Zijn kandidaten zijn Margriet den Brok, Peter Schop en Robert van der Kooi, nu wethouder in Hellevoetsluis en Brielle. VVD levert twee bestuurders, van wie de Hellevoetse voorman Aart Jan Spoon de eerste is. Bij Partij Voorne aan Zee geldt Daan van Orselen als de gegadigde. Deze week werd waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel (PvdA) al beëdigd door de commissaris van de Koning Jaap Smit.

