Voorne-Putten blij met 115 miljoen euro voor verbetering wegennet: N57 verbreed

MET VIDEO Kinderen opgelucht, Sinter­klaas heeft Hellevoet­sluis tóch bereikt: ‘De verlang­lijst­jes liggen al klaar’

Het was voor veel kinderen de spannendste dag van het jaar: zouden Sinterklaas en zijn pakjes wel aankomen in Hellevoetsluis? Zijn boot was immers gezonken. Nadat de goedheiligman en zijn pieten met een privéjet én nieuwe stoomboot in de vestinghaven waren gekomen, haalde jong en oud opgelucht adem.

13 november