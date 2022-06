Vorstelijke bezoeken van toen en nu in Briels museum: ‘Alsof er een wereldster van nu plotseling zou komen’

Het leven hangt van toevalligheden af. De Franse koningin-moeder Maria de’ Medici (1575-1642) wilde in oktober 1638 via Voorne-Putten naar haar dochter in Engeland. Door het slechte weer kon zij de oversteek niet meteen maken. Zo moest Maria enkele dagen in het Ambachtsherenhuis in Heenvliet verblijven. Tachtig wagens waren nodig om de bagage van haar hele hof op 7 oktober naar het stadje te brengen. ,,Dat moet destijds iets voor de bevolking zijn geweest. Alsof een wereldster van nu plotseling voor een paar dagen zou komen. Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik, kwam haar hier opzoeken. Waarschijnlijk hebben ze door de prachtige tuin van het Ambachtsherenhuis gewandeld. Frederik Hendrik was zelf verhinderd vanwege een jichtaanval’’, weet historicus en gastconservator Erik Swart.