Vrachtwagen met pech zorgt ervoor dat verkeer moet omrijden naar Voorne-Putten

Mannen met bivakmut­sen overvallen casino in Zuid-Hollandse badplaats: 'Hele vervelende gebeurte­nis'

Een casino in Ouddorp is in de nacht van donderdag op vrijdag overvallen door drie mannen met bivakmutsen. Dat gebeurde rond 00.30 uur aan de Dorpstienden in de Zuid-Hollandse plaats. Het drietal bedreigde een medewerker en bezoekers en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

13 mei